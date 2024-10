Thesocialpost.it - Prosciutto crudo richiamato dai supermercati, rischio listeria: i lotti ritirati

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta alimentare riguardante un lotto dia marchio Sisa, in seguito alla rilevazione del batteriomonocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezione da 100 grammi, con lo stesso numero di lotto 341 e scadenza 28/10/2024. Il prodotto è commercializzato dall’azienda D.IT – Distribuzione Italiana Soc. Coop, mentre l’azienda M&C SRL ha prodotto il. Lo stabilimento di produzione si trova Pascarola, Zona Industriale Asi, Caivano (NA). (marchio di identificazione IT S2Q20 CE).Leggi anche: Slime ritirato perchimico, l’allarme del ministero della Salute: “Può nuocere alla salute dei bambini” A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda chiaramente di non consumare ilcon la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati.