Lanazione.it - Porte aperte al canile municipale: "Per capire il valore dell’adozione"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un open day speciale nel cartellone “Un Autunno per l’Ambiente“, il programma di iniziative dedicato a tutto ciò che è natura. Ecco un altro vento a cui non mancherà una numerosa partecipazione: domenica dalle 15 alle 19, torneranno ad aprirsi ledeldi Empoli Lo scopo dell’iniziativa resta la conoscenza, entrare in contatto con l’amico Fido, incrociare sguardi dolci e scodinzolate, nonostante tutto. Comprendere l’importanza, di che cosa significa prendersi cura di un cane ma di qualsiasi altro animale domestico. Scongiurare gli abbandoni. Ascoltare le storie di ogni ospite, attraverso i racconti di coloro che vivono quel luogo: le volontarie e i volontari dell’associazione Arca che gestisce ildi via del Castelluccio.