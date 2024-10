Perché è stata cancellata la FP1 di MotoGP: cosa è successo nel GP d’Australia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si apre con un nulla di fatto il weekend dedicato al GP d’Australia, tappa numero diciassette del Motomondiale 2024 di MotoGP. La prima sessione di prove libere infatti dopo quasi due ore di attesa è stata cancellata a causa delle condizioni meteo avverse sopra il circuito di Phillip Island. Una situazione già ampiamente prevista dagli addetti ai lavori e che potrebbe compromettere anche la seconda parte della giornata, teoricamente dedicata alle pre-qualifiche. La pioggia è cominciata a cadere in modo insistente a dieci minuti dalla fine del primo turno di Moto2, costringendo i piloti al rientro ai box. Da quel momento, nonostante svariati tentativi della Direzione di gara, nessuna moto ha fatto più ingresso nella pista oceanica. A complicare ulteriormente le cose è stato il nuovo manto d’asfalto. Oasport.it - Perché è stata cancellata la FP1 di MotoGP: cosa è successo nel GP d’Australia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si apre con un nulla di fatto il weekend dedicato al GP, tappa numero diciassette del Motomondiale 2024 di. La prima sessione di prove libere infatti dopo quasi due ore di attesa èa causa delle condizioni meteo avverse sopra il circuito di Phillip Island. Una situazione già ampiamente prevista dagli addetti ai lavori e che potrebbe compromettere anche la seconda parte della giornata, teoricamente dedicata alle pre-qualifiche. La pioggia è cominciata a cadere in modo insistente a dieci minuti dalla fine del primo turno di Moto2, costringendo i piloti al rientro ai box. Da quel momento, nonostante svariati tentativi della Direzione di gara, nessuna moto ha fatto più ingresso nella pista oceanica. A complicare ulteriormente le cose è stato il nuovo manto d’asfalto.

