Pallanuoto, gli italiani aggredirono anche un arbitro donna e sottrassero il telefono a chi stava riprendendo

(Di venerdì 18 ottobre 2024), gliunila chiL’Italia diè stata squalificata da ogni gara per sei mesi e dovrà pagare una multa di 100mila euro per le aggressioni fisiche e verbali agli arbitri di Italia-Ungheria alle Olimpiadi. Lo ha deciso l’Aquatics Integrity Unit (Aqui), il tribunale del nuoto. Il Corriere della Sera, con Marco Bonarrigo, riporta stralci del provvedimento. «Dopo aver lasciato l’impianto per tornare al bus — scrivono i giudici — i membri della nazionale italiana si sono accorti della presenza a breve distanza degli arbitri del match con l’ungheria, li hanno circondati e aggrediti verbalmente e fisicamente.