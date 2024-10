News da Juventus, Napoli, Atalanta e Torino (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Juve, le condizioni di Fagioli Fagioli è alle prese con una botta rimediata in Nazionale durante un allenamento. Il dolore non è ancora stato smaltito e la presenza del centrocampista è a rischio nella gara di sabato contro la Lazio. Un bel problema per Thiago Motta, che dovrà fare a meno anche di McKennie e Koopmeiners in mediana. Napoli, stop Olivera Oltre a Stanislav Lobotka, il Napoli dovrebbe affrontare l’Empoli senza neppure Mathias Olivera . Il terzino uruguaiano è uscito malconcio dalla partita in Nazionale contro l’Ecuador, dopo aver avvertito un fastidio alla coscia. In caso di forfait, pronto Spinazzola a farne le veci in campionato domenica nella difesa dei partenopei. Atalanta, Ruggeri vicino al rientro Matteo Ruggeri può tornare in campo. La Dea sarà impegnata domenica in campionato a Venezia. .com - News da Juventus, Napoli, Atalanta e Torino Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Juve, le condizioni di Fagioli Fagioli è alle prese con una botta rimediata in Nazionale durante un allenamento. Il dolore non è ancora stato smaltito e la presenza del centrocampista è a rischio nella gara di sabato contro la Lazio. Un bel problema per Thiago Motta, che dovrà fare a meno anche di McKennie e Koopmeiners in mediana., stop Olivera Oltre a Stanislav Lobotka, ildovrebbe affrontare l’Empoli senza neppure Mathias Olivera . Il terzino uruguaiano è uscito malconcio dalla partita in Nazionale contro l’Ecuador, dopo aver avvertito un fastidio alla coscia. In caso di forfait, pronto Spinazzola a farne le veci in campionato domenica nella difesa dei partenopei., Ruggeri vicino al rientro Matteo Ruggeri può tornare in campo. La Dea sarà impegnata domenica in campionato a Venezia.

News da Juventus - Napoli - Atalanta e Torino

