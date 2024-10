Nel reato universale di gestazione per altri, tutti gli spettri delle destre post-fasciste (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con 84 voti favorevoli e 58 contrari, mercoledì 16 ottobre il Senato ha approvato il disegno di legge n. 824, “Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano” che riflette il testo approvato dalla Camera il 26 luglio 2023, meglio noto come “ddl Varchi” (n. 887). Con la firma del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che avverrà presumibilmente nei prossimi giorni, il reato universale di maternità surrogata (o gestazione per altri, Gpa) sarà definitivamente legge. Ilfattoquotidiano.it - Nel reato universale di gestazione per altri, tutti gli spettri delle destre post-fasciste Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con 84 voti favorevoli e 58 contrari, mercoledì 16 ottobre il Senato ha approvato il disegno di legge n. 824, “Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità deldi surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano” che riflette il testo approvato dalla Camera il 26 luglio 2023, meglio noto come “ddl Varchi” (n. 887). Con la firma del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che avverrà presumibilmente nei prossimi giorni, ildi maternità surrogata (oper, Gpa) sarà definitivamente legge.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia - il Parlamento ha approvato la legge : l’utero in affitto diventa reato universale - . . Anche chi ne fa ricorso all’estero verrà punito. La notizia arriva dopo una battaglia politica e mediatica durata anni: ieri il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che rende l’utero in affitto reato. Grande svolta nel panorama legislativo italiano: il Parlamento approva la legge che rende l’utero in affitto reato universale. (Lalucedimaria.it)

La maternità surrogata è reato universale : via libera definitivo alla legge - Nel nostro Paese la maternità surrogata è vietata dalla legge 40 del 19 febbraio 2004 che prevede la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a un milione di euro. . Alcuni esponenti politici hanno sottolineato che la normativa colpisce famiglie che hanno già avuto figli attraverso la GPA, ponendo un marchio di illegalità sui loro bambini. (Velvetmag.it)

Reato universale e gestazione per altri : cosa cambia con la nuova legge? - . Le conseguenze potrebbero includere pesanti sanzioni economiche, come multe elevate, e una condanna penale che potrebbe avere ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone, ad esempio nella partecipazione a concorsi pubblici. Esistono due forme di GPA: quella commerciale, in cui la donna riceve un compenso economico, e quella altruistica, dove riceve solo il rimborso spese. (Donnapop.it)