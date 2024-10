Napoli, Conte: “Percepito troppa esaltazione, serve pazienza” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Siamo con il cartello ‘lavori in corso’. Non poteva essere diversamente dopo tre mesi di lavoro. Altrimenti si sottovaluterebbe il percorso che stiamo facendo. C’è la soddisfazione che stiamo lavorando tanto e bene e di avere un gruppo che vuole fare bene. Si può iniziare a stabilire qual è la via e poi seguirla. Non saranno rose e fiori e soprattutto nei momenti di difficoltà dovremo essere forti per andare avanti. Forti di testa, di cuore, di persona”. Queste le parole di Antonio Conte nella conferenza di presentazione della sfida Empoli-Napoli in programma domenica al Castellani. “Come usciamo dalla sosta? Ho Percepito troppa esaltazione – ha aggiunto Conte – Per fortuna torniamo a giocare. Sono stati 15 giorni dove penso che si sia parlato troppo del Napoli. Perché sono passate solo 7 giornate. Ci fa piacere a ricominciare il campionato da quella posizione di classifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Siamo con il cartello ‘lavori in corso’. Non poteva essere diversamente dopo tre mesi di lavoro. Altrimenti si sottovaluterebbe il percorso che stiamo facendo. C’è la soddisfazione che stiamo lavorando tanto e bene e di avere un gruppo che vuole fare bene. Si può iniziare a stabilire qual è la via e poi seguirla. Non saranno rose e fiori e soprattutto nei momenti di difficoltà dovremo essere forti per andare avanti. Forti di testa, di cuore, di persona”. Queste le parole di Antonionella conferenza di presentazione della sfida Empoli-in programma domenica al Castellani. “Come usciamo dalla sosta? Ho– ha aggiunto– Per fortuna torniamo a giocare. Sono stati 15 giorni dove penso che si sia parlato troppo del. Perché sono passate solo 7 giornate. Ci fa piacere a ricominciare il campionato da quella posizione di classifica.

Kvaratskhelia allo scoperto : «Sogno di vincere la Champions con il Napoli. Conte? Tra i migliori al Mondo - stiamo migliorando tutti» - CONTE – «Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte. Le parole di Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano del Napoli, sui suoi obiettivi con la maglia azzurra. Altre persone mi avevano detto che era un […]. Tutti i dettagli in merito Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del Napoli in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fifa dal ritiro della Georgia. (Calcionews24.com)

Lukaku avverte sul Napoli : «Ancora non abbiamo vinto. Stiamo arrivando!» - Adesso c’è la pausa per le Nazionali e noi che rimaniamo qui continuiamo a lavorare e ci prepariamo per le prossime partite». L’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku torna a riprendersi la scena con il Napoli. PRESTAZIONE – Romelu Lukaku si è reso protagonista in Napoli-Como, collezionando due assist e un gol su rigore. (Inter-news.it)

Napoli - Conte : «Stiamo lavorando molto bene. Vi SVELO le CONDIZIONI di Romelu Lukaku» - Le parole In vista della sfida tra Napoli e Como, Antonio Conte ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Antonio Conte su quella che sarà la partita contro il Como in campionato. LE PAROLE – «Lavorando seriamente, sappiamo benissimo che siamo all’inizio e come dico sempre è un periodo […]. (Calcionews24.com)