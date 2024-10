MotoGP – Nella lotta tra Martín e Bagnaia spunta Márquez Il Cabroncito vincente in Australia a 250 su Sisal it

MotoGP – Nella lotta tra Martín e Bagnaia spunta Márquez Il Cabroncito vincente in Australia a 2,50 su Sisal.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 18 ottobre 2024 – Quattro gare al termine e il Motomondiale 2024 di MotoGP è ancora tutto da giocare. Jorge Martín e Pecco Bagnaia sono staccati di soli 10 punti e volano a Phillip Island con l'intenzione di strappare punti pesanti al diretto avversario nel Gran Premio d'Australia in una pista a loro poco amica. Infatti né Martinator né Pecco hanno mai vinto Nella terra dei canguri in nessuna classe. Ecco perché, a sorpresa, spunta Marc Márquez, imprendibile nelle prove libere sulla sua Ducati Team Gresini numero 93, e favorito per il weekend Australiano. Gli esperti Sisal ritengono che il Cabroncito possa imporsi sia Nella Sprint di sabato mattina, successo offerto a 2,25, che Nella gara lunga della domenica, ipotesi in quota a 2,50. Liberoquotidiano.it - MotoGP – Nella lotta tra Martín e Bagnaia spunta Márquez Il Cabroncito vincente in Australia a 2,50 su Sisal.it Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 18 ottobre 2024 – Quattro gare al termine e il Motomondiale 2024 diè ancora tutto da giocare. Jorgee Peccosono staccati di soli 10 punti e volano a Phillip Island con l'intenzione di strappare punti pesanti al diretto avversario nel Gran Premio d'in una pista a loro poco amica. Infatti né Martinator né Pecco hanno mai vintoterra dei canguri in nessuna classe. Ecco perché, a sorpresa,Marc, imprendibile nelle prove libere sulla sua Ducati Team Gresini numero 93, e favorito per il weekendno. Gli espertiritengono che ilpossa imporsi siaSprint di sabato mattina, successo offerto a 2,25, chegara lunga della domenica, ipotesi in quota a 2,50.

