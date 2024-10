Migranti in Albania, Tribunale di Roma non convalida trattenimento: “Tornano in Italia, provengono da Paesi non sicuri”, Lega: “Inaccettabile” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei Migranti all'interno del centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. Fdi: “Con questa decisione si vuole stabilire che chiunque può entrare ilLegalmente, non può essere trattenuto e non può essere rimpatriato” Ilgiornaleditalia.it - Migranti in Albania, Tribunale di Roma non convalida trattenimento: “Tornano in Italia, provengono da Paesi non sicuri”, Lega: “Inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildinon hato ildeiall'interno del centrono di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in. Fdi: “Con questa decisione si vuole stabilire che chiunque può entrare illmente, non può essere trattenuto e non può essere rimpatriato”

