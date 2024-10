Lanazione.it - Marmo, la sindaca stoppa il tavolo: "No al dialogo con chi fa ricorsi". L’amministrazione tira dritto

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Salta ilsul. Addio concertazione e regole concordate. LaSerena Arrighi ha detto basta ai confronti con le aziende sulle norme che dovranno regolare il settore. Ieri ha comunicato alle aziende del lapideo la sospensione delle riunioni per discutere i problemi del settore. "Nessuncon chi conosce solo la strada dei. Porte aperte a chi avanza proposte costruttive" dice Arrighi. Questi incontri, voluti dal, per circa due anni sono stati convocati a cadenza regolare con il coinvolgimento dellae dei tecnici comunali, e di associazioni di categoria e imprese. "Fin dal nostro insediamento – spiega Arrighi – abbiamo fatto delun punto cardine, anche in un settore complicato come quello del