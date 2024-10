Liam Payne, la fidanzata Kate Cassidy piange la sua scomparsa: “Sono smarrita, Liam ti amo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kate Cassidy piange la scomparsa del fidanzato Liam Payne L'articolo Liam Payne, la fidanzata Kate Cassidy piange la sua scomparsa: “Sono smarrita, Liam ti amo” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Liam Payne, la fidanzata Kate Cassidy piange la sua scomparsa: “Sono smarrita, Liam ti amo” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ladel fidanzatoL'articolo, lala sua: “ti amo” proviene da Novella 2000.

Kate Cassidy rompe il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: "Sono smarrita, continuerò ad amarti"

Con una storia pubblicata su Instagram, Kate Cassidy ha rotto il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: "Sono completamente smarrita. Continuerò ad amarti per il resto della mia vita". ll cantante, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni precipitando dalla sua camera d'albergo in Argentina.

Kate Cassidy - la fidanzata di Liam rompe il silenzio - Ma al momento della scomparsa di Liam lei non era più in Argentina“. twitter. Sono completamente smarrita adesso. Liam, angelo mio. Ora lei è scossa, presto parlerà, ma le serve un po’ di tempo per realizzare e riprendersi da ciò che è successo”. Ti amo così tanto Liam”. Sul profilo Snapchat di Liam Payne sono state pubblicate delle foto e dei video con Kate Cassidy poche ore prima della morte ... (Biccy.it)