Liam Payne è stato ucciso | ecco il video che scatena il complotto | Guarda

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La morte di, l'ex membro degli One Direction caduto dal terzo piano di un hotel in Argentina, ha già cominciato ad alimentare diverse teorie del. Come si legge in un articolo di David Puente su Open, in molti sui social hanno associato la morte del cantante 31enne alla figura del rapper Diddy, noto anche come Puff Daddy, finito al centro di un maxi scandalo negli Usa. Il collegamento tra la sua figura e quella dinasce dal fatto che quest'ultimo parlò di Diddy in un intervento pubblico qualche tempo fa. Qualcuno, in particolare, ha definitocome l'eroico cantante che ha osato parlare contro Diddy. Per questo motivo sarebbe“zittito”: "parla di Diddy. Tutti cercano di fermarlo. E ora lui muore misteriosamente??! Unite i puntini", ha scritto un utente su X.