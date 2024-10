Lettera43.it - Liam Payne, Daily Mail: «Scaricato dalla casa discografica»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Emergono dettagli sugli ultimi giorni di vita di, ex One Direction morto a soli 31 anni dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Ilha spiegato che Universal Music gli aveva comunicato da poco tempo la rescissione del contratto, mentre il suo secondo disco da solista era stato messo in stand-by. «Fra tutti i ragazzi della band, lui era quello sulla via sbagliata dal punto di vista musicale», ha precisato una fonte anonima al tabloid. L’ex cantante del gruppo aveva firmato nel 2016 un contratto con Capitol Records, successivamente inglobata da Universal, parlando all’epoca di un «accordo molto redditizio». Non solo, dato che l’addetto alle pubbliche relazioni dell’artista si sarebbe dimesso a inizio ottobre, lasciandolo senza alcuna rappresentazione pubblicitaria.