Leggere scrivere e camminare sulla Via degli Dei

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un passo in più per ogni pagina sfogliata e viceversa. Torna a Monzuno una nuova edizione di ’Passi Parole e Sogni’, proposta dall’associazione per la promozione del libro e della lettura ’I Libri di Mompracem’ in collaborazione con il Comune di Monzuno e con il sostegno della Regione. L’edizione di quest’anno, in programma domani e domenica, intende proporsi come un’esperienza di cammino, affidata allo scrittore Loris Arbati, con successivo laboratorio di scrittura, finalizzato all’elaborazione di un racconto sui temi del cammino e del viaggio lento, con particolare attenzione ai luoghi dell’Appennino. Il laboratorio, riservato agli iscritti e condotto da alcuni scrittori esperti nelle narrazioni di viaggi e luoghi, sarà affiancato e arricchito da alcuni appuntamenti che invece saranno aperti a tutti, anche senza iscrizione.