(Adnkronos) – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Inps, si è aggiudicato il 'ComoLake Awards 2024' per la piattaforma Siisl

Lavoro - al Ministero il ComoLake Awards 2024 per la piattaforma Siisl - (Adnkronos) – Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Inps, si è aggiudicato il 'ComoLake Awards 2024', premio che viene assegnato ad aziende, istituzioni, startup e personalità attive nei campi di applicazione della trasformazione digitale che abbiano elaborato servizi e progressi tecnologici volti a rispondere alle richieste del mercato in un […]. (Periodicodaily.com)

Il ministero del Lavoro e Inps vincono il ComoLake Awards 2024 grazie all'innovativo Siisl

Questo riconoscimento viene attribuito a soggetti che si distinguono nell'ambito della trasformazione digitale, in particolare per l'implementazione di servizi e progressi tecnologici in risposta alle esigenze del mercato attuale. L'edizione di quest'anno, svoltasi nel suggestivo contesto di Villa Erba a Cernobbio, ha attratto oltre 150 relatori provenienti da varie aree tematiche.

