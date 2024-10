Lavori in centro a Massalengo, riaperto il passaggio dell'autobus. “Ma presto si richiude" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Massalengo (Lodi), 18 ottobre 2024- L’autobus è tornato a transitare nel centro di Massalengo. Ma, a breve, è prevista una seconda interruzione del passaggio, per proseguire con Lavori programmati. Lo fa sapere il sindaco Severino Severini, aggiornando sulla ormai ex chiusura di via IV novembre. Un provvedimento che aveva causato la sospensione temporanea del passaggio del trasporto pubblico locale. “ E-distribuzione ha concluso la prima fase dei Lavori (predisposizione cavidotti interrati) e l'autobus è quindi tornato a transitare dal centro paese- chiarisce e annuncia - Sempre E-distribuzione comunica, però, che tra un paio di settimane sarà necessario, per cablare i nuovi cavidotti, sospendere l'erogazione di energia elettrica in centro paese, per mezza giornata e chiudere il traffico tra via IV novembre e via della Chiesa. Questo per l’intera giornata). Ilgiorno.it - Lavori in centro a Massalengo, riaperto il passaggio dell'autobus. “Ma presto si richiude" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(Lodi), 18 ottobre 2024- L’è tornato a transitare neldi. Ma, a breve, è prevista una seconda interruzione del, per proseguire conprogrammati. Lo fa sapere il sindaco Severino Severini, aggiornando sulla ormai ex chiusura di via IV novembre. Un provvedimento che aveva causato la sospensione temporanea deldel trasporto pubblico locale. “ E-distribuzione ha concluso la prima fase dei(predisposizione cavidotti interrati) e l'è quindi tornato a transitare dalpaese- chiarisce e annuncia - Sempre E-distribuzione comunica, però, che tra un paio di settimane sarà necessario, per cablare i nuovi cavidotti, sospendere l'erogazione di energia elettrica inpaese, per mezza giornata e chiudere il traffico tra via IV novembre e viaa Chiesa. Questo per l’intera giornata).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Apre un nuovo parcheggio da 40 posti auto e partono i lavori di pavimentazione in centro storico - L’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno, tramite l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Giovannini, annuncia l’apertura del nuovo parcheggio in via Marconi. La struttura offrirà 40 posti auto, con accesso diretto alla via principale, ed è stata predisposta per ospitare anche attività... (Cesenatoday.it)

Pieve di Soligo - al via i lavori di ammodernamento dell'ecocentro - In partenza i lavori per l’ampliamento e il rinnovamento del centro di raccolta di via Cal Bruna, a Pieve di Soligo. L’intervento si propone di fornire alle famiglie e alle attività un servizio migliore, mettendo a disposizione un’area capace di ricevere maggiori quantitativi di rifiuti e spazi... (Trevisotoday.it)

Albania - nel deserto i lavori sono in corso. La metà del centro ancora non esiste - La metà del centro ancora non esiste first appeared on il manifesto. […] The post Albania, nel deserto i lavori sono in corso. . È una distesa di terra color sabbia la metà del cpr nella struttura di Gjader, il complesso di edifici che ospita il penitenziario italiano in Albania, ancora tutto in costruzione. (Ilmanifesto.it)