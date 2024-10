Ilrestodelcarlino.it - L’autovelox di viale Togliatti a Bologna, multe a valanga: 700 al giorno. E 31mila in un mese e mezzo

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – L’essenziale è invisibile agli occhi, diceva il Piccolo Principe. Frase che, di certo, non vale per l’occhio elettronico didello stradone di Borgo Panigale (in realtà sono due, uno per senso di marcia, ndr), infatti, ’straccia’ le altre nuove postazioni autorizzate dalla Prefettura, multando ben 31.262 cittadini. Migliaia di verbali in soli 46 giorni – dal 17 giugno al primo agosto – a fronte di sanzioni ben più contenute dai velox diLenin (poco meno di 2mila multati dal 5 giugno al 21 luglio) eBerti Pichat che ha pizzicato in unappena 523 persone. Considerando legiornaliere, il ’vigile’ elettronico diha staccato 679,6 verbali al dì, a fronte dei 41,5 diLenin.