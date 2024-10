Gqitalia.it - La Nike Air Max 95 x A Ma Maniére Dark Violet Ore è finalmente arrivata

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le voci sull'uscita dell'A MaAir Max 95Ore hanno iniziato a circolare alla fine del 2023. Nei cinque lunghi anni di collaborazione con il grande swoosh, la boutique di Atlanta ha realizzato alcune delle più grandi trainer dei tempi moderni. Fino ad ora, però, non avevano mai lavorato sulla maestosa AM95. L'Air Max 95, come indica il nome, esiste fin dal 1995. Nel corso degli ultimi tre decenni, il suo design è rimasto più o meno lo stesso. Ma per la prossima versione di AMM, la silhouette retrò sembra più pregiata che mai. In uscita come parte della collezione While You Were Sleeping (che comprendeva anche la Air Jordan 3), la nuova sneaker presenta una tomaia realizzata in pelle, nubuck e quant'altro di meglio ci possa essere. A MaAir Max 95Ore A MaIl marchio di James Whitner è sempre stato un po' particolare.