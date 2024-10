Quotidiano.net - La nave Castorone di Saipem completa intervento in Australia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Laammiraglia della flotta di, hato undi posa in, tra il giacimento di Scarborough e la costa. Lo annunciasottolineando che in circa 12 mesiha installato 433 km di condotte e più di 36mila tubi a una profondità fino a 1400 metri. Le attività di controllo e collaudo dell'infrastruttua (pre-commissioning) verranno avviate immediatamente, per preparare l'aggancio della condotta sottomarina al terminale di terra. Una volta terminata - spiega- la 'trunkline' contribuirà a soddisfare la richiesta di "energia affidabile e a basse emissioni di carbonio di cui il mondo ha bisogno sia nel presente che in futuro". Per il gruppo si tratta di una conferma della propria "leadership nel settore offshore" e della propria competenza nel supportare i clienti nello sviluppo di complesse installazioni offshore.