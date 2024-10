Ilrestodelcarlino.it - La Maceratese alza la voce: "Penalizzati dagli arbitri"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Laladopo la mancata espulsione di Tempestilli del Chiesanuova nel match di Coppa e l’ammonizione a Cognigni che aveva subito un fallo nella partita contro la Sangiustese in campionato. "La società – dice Nicolò De Cesare, direttore sportivo della– chiede rispetto per la piazza e per i tifosi. Su quel fallo l’arbitro ha prima estratto il rosso e poi il giallo. L’intervento ha cambiato il corso della gara, che si è innervosita, e intanto il nostro giocatore era stato portato in ospedale. Non capiamo certe designazioni". Il diesse mette nel mirino anche la conduzione arbitrale di domenica scorsa contro la Sangiustese, uscita vittoriosa dall’Helvia Recina per 2-1. "In quella partita – ricorda – Cognigni è stato ammonito dopo avere subito in area un fallo in modo palese.