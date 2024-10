La comicità secondo Francesco Fanucchi | Suscitare una risata è una forma di manipolazione – L’intervista

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 18 ottobre 2024) «Riuscire aunaè anche unaabbastanza sofisticata di», confessa a Open, comico lucchese classe 1994, rappresentante di quella zona franca del mondo dellachiamata stand up comedy. La sua tecnica di scrittura è perfetta, così come i suoi tempi comici, la costruzione della battuta e l’autoironia anche, che gli permette di modellare la sua disabilità a uso e consumo della sua cifra stilistica. Il tour del nuovo spettacolo Molto pop partirà stasera da Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber, per poi proseguire in tutta Italia, dalle grandi città come Torino e Roma, fino al sud e la provincia. Il pubblico dunque avrà la possibilità dunque di vedere dal vivo quell’artista che su YouTube viene inondato di visualizzazioni.