Juventus-Lazio, conferenza Thiago Motta: “Reazione fantastica di Douglas Luiz” | LIVE (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vigilia di Juventus-Lazio, match della settima giornata del campionato di Serie A: le parole in conferenza stampa di Thiago Motta Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, con la Juventus impegnata nella delicata sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Lazio. Thiago Motta – Calciomercato.itThiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo della settima giornata di Serie A: “Voglio vedere la prestazione in funzione del risultato. Per giocare bene intendo tante situazioni, ma sempre alla ricerca della vittoria. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra le due fasi, cercheremo di mettere i nostri giocatori nelle migliori condizioni”, esordisce il tecnico italo-brasiliano. Sul momento di Douglas Luiz: “Ho visto un atteggiamento bellissimo in allenamento. Calciomercato.it - Juventus-Lazio, conferenza Thiago Motta: “Reazione fantastica di Douglas Luiz” | LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vigilia di, match della settima giornata del campionato di Serie A: le parole instampa diTorna il campionato dopo la sosta per le nazionali, con laimpegnata nella delicata sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la– Calciomercato.itè intervenuto instampa alla vigilia dell’anticipo della settima giornata di Serie A: “Voglio vedere la prestazione in funzione del risultato. Per giocare bene intendo tante situazioni, ma sempre alla ricerca della vittoria. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra le due fasi, cercheremo di mettere i nostri giocatori nelle migliori condizioni”, esordisce il tecnico italo-brasiliano. Sul momento di: “Ho visto un atteggiamento bellissimo in allenamento.

