Il calciatore che si tatua il nome della figlia, ma scopre che il padre è un altro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il calciatore brasiliano Vinicius Tobias, ansioso per la prossima nascita della figlia Maitê, ha deciso di tatuarsi il nome della piccola in segno d'amore. Una decisione rivelatasi poi beffarda e drammatica per il difensore Shakhtar Donetsk: a un mese dal parto ha scoperto che non era lui il Europa.today.it - Il calciatore che si tatua il nome della figlia, ma scopre che il padre è un altro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilbrasiliano Vinicius Tobias, ansioso per la prossima nascitaMaitê, ha deciso dirsi ilpiccola in segno d'amore. Una decisione rivelatasi poi beffarda e drammatica per il difensore Shakhtar Donetsk: a un mese dal parto ha scoperto che non era lui il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il dramma del calciatore Vinicius Tobias : si fa tatuare il nome della figlia pronta a nascere - ma scopre che non è lui il padre - Un evento così bello, la nascita della primogenita, si è trasformato per Vinicius Tobias in un vero dramma personale. “Vinicius e io ci siamo già incontrati – ha detto la ragazza – e abbiamo discusso con molta serenità della situazione. Gli auguro il meglio, sperando che possa continuare la sua vita in pace”. (Dayitalianews.com)

Al torneo degli ingegneri - la squadra di Foggia schiera un calciatore sotto falso nome : “Gravissimo” - Al Campionato di calcio organizzato dal Consiglio dell’ordine professionale, la squadra che rappresenta l’Ordine di Foggia schiera in campo un calciatore, spacciandolo per ingegnere. Ma lo scambio di persona (con tanto di finte generalità) non è sfuggito al Consiglio Nazionale degli Ingegneri... (Foggiatoday.it)

Tragedia nel calcio - calciatore ucciso (per sbaglio) in un agguato : l’omicida è un ragazzino | NOME e FOTO - <!-- Leggi anche --> Mondo Dramma nel calcio, allenatore si schianta con l'auto contro un albero: è morto sul colpo | NOME e FOTO Un altro messaggio di cordoglio “Football Varois e la famiglia degli Educatori in lutto! Con grande tristezza abbiamo appreso ieri della scomparsa di Nessim Ramdane! Giocatore, capitano, ... (Calcioweb.eu)