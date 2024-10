Il 20 ottobre ‘Giornata mondiale dell’osteoporosi’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L’osteoporosi – ricorda una nota – è una patologia che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione della Giornatadell’osteoporosi, che si celebra il 20sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L’osteoporosi – ricorda una nota – è una patologia che

Il 20 ottobre 'Giornata mondiale dell'osteoporosi' - L'iniziativa ha il supporto incondizionato di Ibsa Farmaceutici Italia come main sponsor, e di Gedeon Richter, Organon, Accord Healthcare Italia, Ucb e Theramex come silver sponsor. Nelle giornate del 20 ottobre, ad esempio, si potrà richiedere un consulto telefonico gratuito con un medico specialista chiamando il Numero Verde 800 909225 e, recandosi presso uno degli ambulatori aderenti ... (Liberoquotidiano.it)

