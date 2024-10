Ia: Reinisch (Meta): “Lentezza e incertezza Ue bloccano crescita delle pmi tech” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’Europa è avviluppata in una rete normativa che manca di chiarezza". Così Markus Reinisch, Vice President Public Policy per l’Europa di Meta, parlando ad Adnkronos ai margini della conferenza Comolake delle ragioni che impediscono all’azienda di lanciare in Ue il suo nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale Llama 3.2. "Forse l’attuale sistema di regole L'articolo Ia: Reinisch (Meta): “Lentezza e incertezza Ue bloccano crescita delle pmi tech” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’Europa è avviluppata in una rete normativa che manca di chiarezza". Così Markus, Vice President Public Policy per l’Europa di, parlando ad Adnkronos ai margini della conferenza Comolakeragioni che impediscono all’azienda di lanciare in Ue il suo nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale Llama 3.2. "Forse l’attuale sistema di regole L'articolo Ia:): “Uepmi” proviene da Webmagazine24.

Meta mette in luce le sfide normative europee per il lancio di Llama 3.2 : l’intervento di Markus Reinisch - In un recente intervento rilasciato ad Adnkronos durante la conferenza Comolake, Markus Reinisch, Vice President Public Policy per l’Europa di Meta, ha evidenziato come l’attuale quadro normativo rappresenti un ostacolo significativo per le aziende tecnologiche che desiderano operare nella regione. La confusione normativa nell’Unione Europea Secondo Reinisch, l’Unione Europea è intrappolata in ... (Gaeta.it)

Ia : Reinisch (Meta) : “Lentezza e incertezza Ue bloccano crescita delle pmi tech” - "Forse l’attuale sistema di regole […]. 2. Così Markus Reinisch, Vice President Public Policy per l’Europa di Meta, parlando ad Adnkronos ai margini della conferenza Comolake delle ragioni che impediscono all’azienda di lanciare in Ue il suo nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale Llama 3. (Periodicodaily.com)

Markus Reinisch (Meta) : “Vi spiego una volta per tutte perché l’Europa sull’IA rischia di restare indietro” - Colloquio con il Vice Presidente per le Politiche Pubbliche in Europa di Meta, intervenuto a Torino nel corso dell’ultima Italian Tech Week. Reinisch è convinto che nel braccio di ferro tra big tech e istituzioni europee sia il Vecchio Continente a rimetterci: “Alcune persone... (Repubblica.it)