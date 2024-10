I 12 migranti trasferiti in Albania non possono essere trattenuti nei centri italiani (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come previsto, a causa della scarsa chiarezza delle procedure contenute nell’accordo tra Italia e Albania, emergono i primi problemi burocratici legati ai centri italiani per migranti. La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. La misura riguarda 12 migranti, provenienti da Egitto e Bangladesh, che erano stati soccorsi dalla Guardia di finanza italiana il 13 ottobre nelle acque internazionali e poi trasferiti a Gjader dalla nave Libra della Marina militare. Facevano parte del primo gruppo di 16 persone arrivate nei centri, di cui quattro erano già stati rimandati in Italia perché non rientravano nei requisiti per poter essere trasferiti in Albania. Lettera43.it - I 12 migranti trasferiti in Albania non possono essere trattenuti nei centri italiani Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Come previsto, a causa della scarsa chiarezza delle procedure contenute nell’accordo tra Italia e, emergono i primi problemi burocratici legati aiper. La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento deiall’interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. La misura riguarda 12, provenienti da Egitto e Bangladesh, che erano stati soccorsi dalla Guardia di finanza italiana il 13 ottobre nelle acque internazionali e poia Gjader dalla nave Libra della Marina militare. Facevano parte del primo gruppo di 16 persone arrivate nei, di cui quattro erano già stati rimandati in Italia perché non rientravano nei requisiti per poterin

