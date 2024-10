Gqitalia.it - GQ GLI ALTRI, per una società più aperta e più consapevole

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La sensazione di ansia diffusa permanente non sembra solo riguardare la salute mentale di ognuno di noi ma pervade le nostre società, o almeno la percezione che abbiamo del nostro stare insieme come comunità, come cittadini, come nazioni, come mondo. E quindi ammettiamolo: non deve essere così facile avere 25 anni, eppure chi ce li ha secondo noi se la sta cavando benissimo, come ci racconta più avanti Edoardo Vitale. E cosa possiamo fare noi per rendere il nostro vivere comune migliore o quanto meno più sereno? Lavorare per una società piùe più inclusiva, facendo ognuno il suo compito, piccolo o grande che sia, perché ognuno di noi può fare la differenza. Come la fa We Africans United, una piattaforma destinata a far conoscere agli italiani la storia e le culture dell’Africa e della sua diaspora, come racconta a GQ la sua fondatrice Sarah Kamsu.