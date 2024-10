Ilfattoquotidiano.it - GPT-o1 può superare un esame senza dispense: sulle Ai serve più attenzione nel dibattito pubblico

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) di Duilio Farina Sto seguendo un corso di finanza online con l’Università di Singapore, e recentemente ho sostenuto l’di metà corso. Per passare, era necessario rispondere correttamente almeno al 70% delle domande. Questo è il mio risultato, che riporto solo come termine di paragone: – 92% di risposte giuste – Tempo: 35 minuti Successivamente, ho sottoposto le stesse domande a GPT-o1, la versione più avanzata di GPT, quella capace di “ragionare”. Non gli ho caricato ledel corso perché, per ora, GPT-o1 non lo permette. Attualmente non può neanche cercare su Internet. In pratica ha risposto a quelle domande solo ed esclusivamente in base alle conoscenze che gli derivano dal training ricevuto, aggiornato a ottobre 2023.