Google Maps si aggiorna e sposta il widget meteo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con l'ultima release di Google Mpas, le informazioni sulle condizioni meteo sono state spostate nel foglio "Ultimi aggiornamenti locali" L'articolo Google Maps si aggiorna e sposta il widget meteo proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google Maps si aggiorna e sposta il widget meteo Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con l'ultima release diMpas, le informazioni sulle condizionisono statete nel foglio "Ultimimenti locali" L'articolosiilproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Google per Wear OS aggiunge previsioni meteo più dettagliate - Google aggiorna l'app Weather aggiungendo diverse informazioni e la ottimizza in base alla grandezza del nuovo Pixel Watch 3. L'articolo Meteo Google per Wear OS aggiunge previsioni meteo più dettagliate proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

La nuova app Meteo Pixel è già arrivata sul Google Play Store - ma con delle limitazioni - L'applicazione Meteo Pixel è una delle novità software più interessanti presentate da Google coi Pixel 9 e adesso è sbarcata sul Play Store. L'articolo La nuova app Meteo Pixel è già arrivata sul Google Play Store, ma con delle limitazioni proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Google Orologio va a braccetto con la nuova app Pixel Meteo - Scopriamo insieme una nuova funzionalità dell'app Google Orologio disponibile per alcuni utenti, che si lega alla nuova app Pixel Meteo L'articolo Google Orologio va a braccetto con la nuova app Pixel Meteo proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)