Giorgio Armani, il re di New York (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giorgio Armani parte da New York per affrontare un viaggio ben più lungo. Tra epoche, film, atmosfere che ritroviamo sulla passerella della sfilata primavera estate 2025, eccezionalmente organizzata nella Grande Mela per celebrare il nuovo flagship store di Madison Avenue, interamente ridisegnato. A cinquant'anni dall'arrivo in America, con le prime vendite da Bergdorf Goodman's, lo stilista torna in città con uno show in cui mette tutto se stesso: la sua vita, i suoi desideri, il suo stile, le sue muse e i suoi successi. Evoca senza nostalgia, con l'entusiasmo che a novant'anni lo fa guardare al futuro, di collezione in collezione, progettando la moda dei mesi che verranno, e lo fa restare saldamente ancorato a capo delle sue firme come mai nessuno prima.

