Firenze: sequestrati 7 chili di droga in una casa in Santa Croce. Arrestata giovane coppia (lui a Sollicciano, lei ai domiciliari) (Di venerdì 18 ottobre 2024) A seguito delle successive verifiche i tutori dell’ordine hanno scovato tra la camera da letto e il soggiorno oltre 7 kg di droga, la maggior parte hashish ma anche cocaina e marijuana, insieme ad un bilancino di precisione e una macchina per sottovuoto, verosimilmente utilizzata per confezionare le dosi da vendere poi al dettaglio L'articolo Firenze: sequestrati 7 chili di droga in una casa in Santa Croce. Arrestata giovane coppia (lui a Sollicciano, lei ai domiciliari) proviene da Firenze Post. .com - Firenze: sequestrati 7 chili di droga in una casa in Santa Croce. Arrestata giovane coppia (lui a Sollicciano, lei ai domiciliari) Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) A seguito delle successive verifiche i tutori dell’ordine hanno scovato tra la camera da letto e il soggiorno oltre 7 kg di, la maggior parte hashish ma anche cocaina e marijuana, insieme ad un bilancino di precisione e una macchina per sottovuoto, verosimilmente utilizzata per confezionare le dosi da vendere poi al dettaglio L'articolodiin unain(lui a, lei ai) proviene daPost.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - 12 kg di droga nel furgone : arrestato marocchino - Ad insospettire gli agenti sarebbe stata l’andatura del mezzo nel traffico cittadino, con giri insoliti come se il guidatore volesse assicurarsi di essere seguito. (Imolaoggi.it)

Firenze - sequestrati tre chili di droga - Lo stupefacente e' stato per questo sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Nella serata di martedi' 8 ottobre nella zona di via Baracca a Firenze un 29enne marocchino, fermato a bordo della propria vettura per un posto di controllo, e' apparso all'equipaggio procedente nervoso e guardingo. . Perquisito, e' emerso in possesso di circa un etto di hashish e, presso la sua abitazione, e' stato ... (Lanazione.it)

Lancia la droga dentro l’auto della polizia : arrestato 24enne a Firenze - . Gesto ovviamente non passato inosservato: la droga è stata recuperata mentre addosso al ragazzo sono stati trovati 250 euro in contanti, denaro che gli investigatori non escludono possa essere provento di un’attività di spaccio. Appena è scattato il controllo della volante, da un circolino della zona è uscito fuori un secondo cittadino magrebino appena 19enne, che ha aggredito i poliziotti ... (Corrieretoscano.it)