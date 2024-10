F1, qualifiche sprint GP Stati Uniti Austin oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta (Di venerdì 18 ottobre 2024) La F1 raggiunge il circuito texano del COTA, ad Austin, in occasione del diciannovesimo appuntamento del calendario 2024, il Gran Premio degli Stati Uniti. Si tratta del quarto weekend di gara che presenta il format sprint, con team e piloti chiamati ad adattarsi ad un ritmo serrato. Le monoposto scenderanno in pista per un’unica sessione di prove libere, per poi tornare in azione nella serata italiana di venerdì 18 ottobre, in occasione delle qualifiche sprint, denominate ‘sprint shootout’. La sessione non mette in palio la pole position e la tradizionale premiazione con il ruotino, riservata alle qualifiche del sabato. VAI ALLA diretta TESTUALE Le qualifiche sprint andranno in scena a partire dalle 23:30, per poi terminare attorno alle 00:15 italiane. La sessione sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, disponibili previo abbonamento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La F1 raggiunge il circuito texano del COTA, ad, in occasione del diciannovesimo appuntamento del calendario 2024, il Gran Premio degli. Si tratta del quarto weekend di gara che presenta il format, con team e piloti chiamati ad adattarsi ad un ritmo serrato. Le monoposto scenderanno in pista per un’unica sessione di prove libere, per poi tornare in azione nella serata italiana di venerdì 18 ottobre, in occasione delle, denominate ‘shootout’. La sessione non mette in palio la pole position e la tradizionale premiazione con il ruotino, riservata alledel sabato. VAI ALLATESTUALE Leandranno in scena a partire dalle 23:30, per poi terminare attorno alle 00:15 italiane. La sessione sarà trasmessa insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, disponibili previo abbonamento.

