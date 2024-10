.com - Emma Nolde pubblica il singolo Pianopiano!, le date del tour nei club

(Di venerdì 18 ottobre 2024)! è l’ultimoche anticipa Nuovospaziotempo, il nuovo album die che la cantautrice porterà dal vivo nei, leEsce venerdì 18 ottobre il nuovo! di, anticipazione del suo terzo album Nuovospaziotempo inzione, sia in digitale che in vinile, venerdì 8 novembre per Carosello Records. Ilarriva a breve distanza dalla cover internazionale di Glow (Spotify) e dall’annuncio delche porteràa esibirsi neidi tutta Italia a partire da venerdì 29 novembre al The Cage di Livorno, proseguendo poi a Pistoia, Milano, Bologna, Terlizzi, Taranto, Caserta, Roncade, Roma, Torino e Firenze. “Ho scoperto che siamo in molti alla fine a pensare che le cose importanti siano semplici, piccole, quasi non si vedono.