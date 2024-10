Spettacolo.periodicodaily.com - Disponibile da oggi 18 Ottobre 2024 “UN GIORNO TE” di Federica D’Andrea

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Davenerdì 18, saràsu tutte le piattaforme di streaming digitale “UNTE” (LaPOP), il nuovo singolo di, che esplora temi di nostalgia, incertezze attuali e la possibilità di un futuro incerto, suggerendo che forse la soluzione risiede nel distacco e nella speranza di un ritrovarsi più consapevoli. Una Narrazione di Mondi Contrapposti per “Unte” diDavenerdì 18, il nuovo singolo di, intitolato “UNTE”, èsu tutte le piattaforme di streaming digitale attraverso LaPOP. Questo brano segna un importante passo nella carriera della talentuosa artista. “Unte” si presenta come una descrizione evocativa di due mondi che, sebbene possano sembrare vicini, sono in realtà distanti.