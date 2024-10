Cina: funzionario, trade-in beni di consumo libera potenziale di mercato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tianjin, 18 ott – (Xinhua) – Il trade-in di beni di consumo in Cina ha portato a nuove richieste di mercato, con oltre 1,4 milioni di richieste di sovvenzioni per la rottamazione e il rinnovo delle automobili registrate finora, ha dichiarato oggi il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping. Fino a mercoledi’, oltre 10,8 milioni di consumatori in tutto il Paese avevano acquistato circa 15,6 milioni di articoli di elettrodomestici inclusi nel programma di rinnovo dei beni di consumo della Cina, ha dichiarato Sheng allo Haihe International Consumption Forum 2024, che si e’ aperto lo stesso giorno a Tianjin, nel nord della Cina. Il trade-in di elettrodomestici ha generato un fatturato totale di 73,36 miliardi di yuan (circa 10,36 miliardi di dollari), secondo il vice ministro. Romadailynews.it - Cina: funzionario, trade-in beni di consumo libera potenziale di mercato Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tianjin, 18 ott – (Xinhua) – Il-in didiinha portato a nuove richieste di, con oltre 1,4 milioni di richieste di sovvenzioni per la rottamazione e il rinnovo delle automobili registrate finora, ha dichiarato oggi il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping. Fino a mercoledi’, oltre 10,8 milioni di consumatori in tutto il Paese avevano acquistato circa 15,6 milioni di articoli di elettrodomestici inclusi nel programma di rinnovo deididella, ha dichiarato Sheng allo Haihe International Consumption Forum 2024, che si e’ aperto lo stesso giorno a Tianjin, nel nord della. Il-in di elettrodomestici ha generato un fatturato totale di 73,36 miliardi di yuan (circa 10,36 miliardi di dollari), secondo il vice ministro.

