Thesocialpost.it - Campania, bomba d’acqua travolge la città: frana a Marina Piccola

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il maltempo si è abbattuto sulla, con una violentache ha colpito la penisola sorrentina nella mattinata di venerdì 18 ottobre 2024, causando numerosi disagi. In particolare, a Sorrento, nella zona portuale di, si è verificata una. Le squadre dei vigili del fuoco sono immediatamente intervenute per mettere in sicurezza l’area, ma fortunatamente non risultano persone coinvolte. Anche in altre località della penisola, come Piano di Sorrento e Massa Lubrense, si registrano fiumi di acqua e fango che hanno invaso le strade, creando gravi difficoltà alla circolazione. La situazione è critica anche a Castellammare di Stabia, dove si segnalano dissesti e allagamenti diffusi.