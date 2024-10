Calciomercato Milan, crisi senza fine per Fikayo Tomori: e Moncada lo avvisa! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Calciomercato Milan, tra i problemi dei rossoneri c’è anche Fikayo Tomori e Moncada lo avvisa: cambio di marcia o si valuteranno offerte! Prestazioni non all’altezza, errori difensivi e un comportamento non da giocatore di Serie A: il momento che sta vivendo Fikayo Tomori con il Milan è sicuramente uno dei più complicati da quando veste la maglia rossonera. Ecco che, quindi, il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada si aspetta un cambio di rotta immediato da parte dell’inglese. Tomori è un giocatore con grandissima qualità che da, però, qualche mese ormai sta vivendo delle grosse difficoltà in fase difensiva. Spesso i goal subiti partono o passano da suoi errori. Il vero problema, però, è che nessuno sa il motivo di questa involuzione dell’ex Chelsea. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, crisi senza fine per Fikayo Tomori: e Moncada lo avvisa! Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), tra i problemi dei rossoneri c’è anchelo: cambio di marcia o si valuteranno offerte! Prestazioni non all’altezza, errori difensivi e un comportamento non da giocatore di Serie A: il momento che sta vivendocon ilè sicuramente uno dei più complicati da quando veste la maglia rossonera. Ecco che, quindi, il direttore dell’area tecnica Geoffreysi aspetta un cambio di rotta immediato da parte dell’inglese.è un giocatore con grandissima qualità che da, però, qualche mese ormai sta vivendo delle grosse difficoltà in fase difensiva. Spesso i goal subiti partono o passano da suoi errori. Il vero problema, però, è che nessuno sa il motivo di questa involuzione dell’ex Chelsea.

