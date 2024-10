Biden e alleati, porre subito fine alla guerra a Gaza (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Capi di Stato e di Governo di Usa Germania, Francia e Gran Bretagna hanno inoltre discusso gli eventi in Medio Oriente, "in particolare l'impatto della morte di Yahya Sinwar, responsabile dello spargimento di sangue dell'attacco terroristico del 7 ottobre, sulla necessità immediata di riportare gli ostaggi a casa dalle loro famiglie, di porre fine alla guerra a Gaza e di garantire che gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione civile". Lo si legge in una nota della cancelleria tedesca. Quotidiano.net - Biden e alleati, porre subito fine alla guerra a Gaza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Capi di Stato e di Governo di Usa Germania, Francia e Gran Bretagna hanno inoltre discusso gli eventi in Medio Oriente, "in particolare l'impatto della morte di Yahya Sinwar, responsabile dello spargimento di sangue dell'attacco terroristico del 7 ottobre, sulla necessità immediata di riportare gli ostaggi a casa dalle loro famiglie, die di garantire che gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione civile". Lo si legge in una nota della cancelleria tedesca.

Ucraina - Biden convoca summit di 50 alleati. Zelensky : “Nuovi fondi Usa ci aiuteranno per la vittoria” - Il presidente Usa Joe Biden, oltre a convocare un vertice di alto livello di 50 Paesi alleati dell'Ucraina a ottobre, ha annunciato nuovi aiuti a Kiev per un totale di 8 miliardi di dollari: "Li useremo per pace duratura".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Biden convoca summit di 50 alleati ucraini in Germania - Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato che convocherà in Germania un vertice di alto livello di 50 Paesi alleati dell'Ucraina il mese prossimo. "Convocherò una riunione a livello di leader del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina in Germania il prossimo mese per coordinare gli sforzi degli oltre 50 Paesi che la sostengono nella sua difesa contro l'aggressione russa", ha ... (Quotidiano.net)

Missili Nato per attaccare la Russia - Biden tiene fuori gli Usa. Incontro con Starmer : verso il via libera agli alleati - NEW YORK Joe Biden è sempre più convinto che si possa dare il via libera all?Ucraina all?uso di missili a lunga gittata prodotti in occidente contro obiettivi russi. Una... (Ilmattino.it)