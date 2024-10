Asfalto sulle strade bianche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune di Montalcino e la Soprintendenza vogliono devolperizzare le iconiche strade toscane, scatenando l'ira di residenti, associazioni ed ex campioni di ciclismo Ilgiornale.it - Asfalto sulle strade bianche Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune di Montalcino e la Soprintendenza vogliono devolperizzare le iconichetoscane, scatenando l'ira di residenti, associazioni ed ex campioni di ciclismo

Lavori più ordinati - ripristino dell’asfalto a regola d’arte : le regole per chi interviene sulle strade di Riccione - Sono state approvate le norme tecniche attuative del “Regolamento per l’esecuzione e il ripristino degli scavi stradali di canalizzazioni e opere civili destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Riccione”, già ratificato nel mese di maggio. . . . Grazie a queste. (Riminitoday.it)

Sulle strade da choc. Buche larghe un metro. L’asfalto finisce a pezzi in centro e in periferia - Uno zig zag per evitare danni ai veicoli ma soprattutto incidenti. Gli incidenti stradali causati da strada dissestata in alcuni casi possono essere responsabilità dell’ente gestore del tratto a cui è sempre possibile chiedere un documentato risarcimento danni. Con buona pace dei carrozzieri, le arterie principali sono di fatto un pericolo per automobilisti e motociclisti che ogni giorno ... (Lanazione.it)