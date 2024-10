Antoci “La lotta alla mafia deve essere globale” (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Voglio dedicare questo riconoscimento ai tanti italiani che da anni sono arrivati in questo Paese e hanno contribuito a renderlo grande. Hanno portato eccellenza e qualità. E’ chiaro il percorso che noi abbiamo fatto sui temi della giustizia e della legalità, la norma che abbiamo creato che sta devastando i patrimoni delle mafie. Questo è anche un successo che noi vogliamo esportare, anche perché le mafie si sono globalizzate”. Lo afferma l’eurodeputato del M5S Giuseppe Antoci, che ha ricevuto il premio “Eccellenza Italiana” a Washington. xp6/sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Antoci “La lotta alla mafia deve essere globale” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Voglio dedicare questo riconoscimento ai tanti italiani che da anni sono arrivati in questo Paese e hanno contribuito a renderlo grande. Hanno portato eccellenza e qualità. E’ chiaro il percorso che noi abbiamo fatto sui temi della giustizia e della legalità, la norma che abbiamo creato che sta devastando i patrimoni delle mafie. Questo è anche un successo che noi vogliamo esportare, anche perché le mafie si sono globalizzate”. Lo afferma l’eurodeputato del M5S Giuseppe, che ha ricevuto il premio “Eccellenza Italiana” a Washington. xp6/sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

