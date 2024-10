Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 18 Ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) “The Family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 18 Ottobre La polizia conferma che Ergun è stato ucciso e Aslan e Devin iniziano le loro indagini per scoprire chi sia il colpevole, promettendo nuovi colpi di scena. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso. Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 18 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi18La polizia conferma che Ergun è stato ucciso e Aslan e Devin iniziano le loro indagini per scoprire chi sia il colpevole, promettendo nuovi colpi di scena. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 17 Ottobre - Devin, con il suo spirito determinato e indipendente, si trova presto coinvolta nelle dinamiche oscure e pericolose della famiglia Soykan, cercando al contempo di mantenere la propria integrità morale. L'incontro tra i due dà vita a una storia d'amore travolgente, ma tutt'altro che semplice.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 16 Ottobre - Aslan, infatti, è costantemente diviso tra il desiderio di proteggere la sua famiglia e la necessità di mantenere il controllo sul suo impero criminale.

The Family - Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024 : Devin Smaschera L’Inganno Di Hulya Ed Ergun! - Ilyas scopre definitivamente che Bedri è suo figlio e a quel punto decide di affrontare Nedret, imponendole di prendere una decisione molto veloce. Aslan informa Hulya di questa decisione che ha appena preso, ma la donna, che stava lavorando per ricompattare la famiglia Soykan come una volta, ha una bruttissima crisi e scoppia a piangere sostenendo di non voler perdere un’altra volta suo figlio. (Uominiedonnenews.it)