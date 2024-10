Andrea Iannone torna in MotoGP dopo 5 anni! Sostituirà Di Giannantonio per il finale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andrea Iannone tornerà a correre in MotoGP, sostituendo Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati VR46 in occasione del GP di Malesia e del GP di Valencia, ultimi due appuntamenti del Mondiale MotoGP in programma nei weekend del 1°-3 novembre e 15-17 novembre. Il 35enne prenderà il posto del centauro titolare, che tornerà in Italia per operarsi alla spalla sinistra dopo le prossime gare previste tra Australia e Thailandia. Andrea Iannone non gareggia nella classe regina dal 2019 e tornerà in scena proprio a Sepang, dove risultò positivo a un test antidoping che gli costò una squalifica di quattro anni. Si tratta comunque di un rientro pro tempore per il nativo di Vasto, che tra l’evento in terra asiatica e la prova iberica avrà comunque la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare la sua caratura agonistica. Oasport.it - Andrea Iannone torna in MotoGP dopo 5 anni! Sostituirà Di Giannantonio per il finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)tornerà a correre in, sostituendo Fabio Diin sella alla Ducati VR46 in occasione del GP di Malesia e del GP di Valencia, ultimi due appuntamenti del Mondialein programma nei weekend del 1°-3 novembre e 15-17 novembre. Il 35enne prenderà il posto del centauro titolare, che tornerà in Italia per operarsi alla spalla sinistrale prossime gare previste tra Australia e Thailandia.non gareggia nella classe regina dal 2019 e tornerà in scena proprio a Sepang, dove risultò positivo a un test antidoping che gli costò una squalifica di quattro. Si tratta comunque di un rientro pro tempore per il nativo di Vasto, che tra l’evento in terra asiatica e la prova iberica avrà comunque la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare la sua caratura agonistica.

