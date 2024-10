Amazon, il Ceo di Aws: «Chi non vuole tornare in ufficio, può dimettersi» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Amazon ha confermato l’intenzione di abbandonare lo smartworking e far rientrare tutti i suoi dipendenti in ufficio per cinque giorni a settimana. Una decisione, presentata a metà settembre, che aveva acceso il dibattito soprattutto sui social, dove diversi lavoratori avevano manifestato disappunto e delusione. A distanza di qualche settimana, come riporta Reuters, il Ceo di Aws Matt Garman ha affermato che il 90 per cento dei dipendenti supporta l’iniziativa. Salvo poi rivolgersi a chi invece ne è contrario. «Se ci sono persone che semplicemente non si trovano bene all’interno di quell’ambiente e non vogliono farlo, ci sono altre aziende in giro», ha spiegato l’amministratore delegato. Tradotto, possono liberamente dimettersi e trovare un altro impiego. «Non intendo dirlo in senso negativo», ha poi precisato. «Vogliamo trovarci in un ambiente in cui lavorare assieme». Lettera43.it - Amazon, il Ceo di Aws: «Chi non vuole tornare in ufficio, può dimettersi» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ha confermato l’intenzione di abbandonare lo smartworking e far rientrare tutti i suoi dipendenti inper cinque giorni a settimana. Una decisione, presentata a metà settembre, che aveva acceso il dibattito soprattutto sui social, dove diversi lavoratori avevano manifestato disappunto e delusione. A distanza di qualche settimana, come riporta Reuters, il Ceo di Aws Matt Garman ha affermato che il 90 per cento dei dipendenti supporta l’iniziativa. Salvo poi rivolgersi a chi invece ne è contrario. «Se ci sono persone che semplicemente non si trovano bene all’interno di quell’ambiente e non vogliono farlo, ci sono altre aziende in giro», ha spiegato l’amministratore delegato. Tradotto, possono liberamentee trovare un altro impiego. «Non intendo dirlo in senso negativo», ha poi precisato. «Vogliamo trovarci in un ambiente in cui lavorare assieme».

