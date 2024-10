? Schedina del Giorno: Tentiamo il Colpo Grosso! (18 Ottobre 2024) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi abbiamo selezionato 6 partite imperdibili per comporre una Schedina con una quota complessiva molto alta. Questa giocata è pensata per chi cerca la grande vincita, ma può anche essere adattata a sistemi che permettono errori o semplicemente usata come ispirazione per puntate più sicure. In bocca al lupo! Partite e Pronostici Partita Pronostico Quota Germania – Bundesliga Borussia Dortmund – St. Pauli Combo 1 + Multigol 2 – 5 Italia – Serie B Bari – Catanzaro Segna Gol squadra ospite Belgio – Jupiler League Beerschot Wilrijk – Anderlecht 2 Francia – Ligue 1 Monaco – Lille Combo 1X + Over 1,5 Inghilterra – Championship Leeds United – Sheffield Utd Squadra casa vince almeno un tempo Spagna – LaLiga Alavés – Real Valladolid 1 Analisi delle Partite Borussia Dortmund – St. Pronosticipremium.com - ? Schedina del Giorno: Tentiamo il Colpo Grosso! (18 Ottobre 2024) Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi abbiamo selezionato 6 partite imperdibili per comporre unacon una quota complessiva molto alta. Questa giocata è pensata per chi cerca la grande vincita, ma può anche essere adattata a sistemi che permettono errori o semplicemente usata come ispirazione per puntate più sicure. In bocca al lupo! Partite e Pronostici Partita Pronostico Quota Germania – Bundesliga Borussia Dortmund – St. Pauli Combo 1 + Multigol 2 – 5 Italia – Serie B Bari – Catanzaro Segna Gol squadra ospite Belgio – Jupiler League Beerschot Wilrijk – Anderlecht 2 Francia – Ligue 1 Monaco – Lille Combo 1X + Over 1,5 Inghilterra – Championship Leeds United – Sheffield Utd Squadra casa vince almeno un tempo Spagna – LaLiga Alavés – Real Valladolid 1 Analisi delle Partite Borussia Dortmund – St.

