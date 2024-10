"Zero", l'accelleratore di startup lancia la quarta edizione di "Accelerazione" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è aperta la nuova call per startup di Zero che rende possibile, anche grazie a nuovi partner, lo sviluppo di progetti nel settore Cleantech. Chi può partecipare e come Ilgiornale.it - "Zero", l'accelleratore di startup lancia la quarta edizione di "Accelerazione" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è aperta la nuova call perdiche rende possibile, anche grazie a nuovi partner, lo sviluppo di progetti nel settore Cleantech. Chi può partecipare e come

Zero lancia nuova edizione del programma per startup cleantech - Le startup selezionate - spiega una nota - hanno la possibilità di accedere fino a 120 mila euro di investimento e ad un programma di accelerazione, sperimentazione industriale e impatto della durata di 5 mesi. Possono candidarsi alla call di Zero tutte le startup Cleantech con soluzioni innovative software o hardware nei settori: fonti di energia alternative, economia circolare e gestione dei ... (Quotidiano.net)

Zero lancia la quarta edizione del programma di accelerazione : l'obiettivo è sviluppare le migliori startup Cleantech - com. “Il nuovo programma ZERO in particolare darà la possibilità a Eni di far accedere alla propria catena del valore le migliori realtà innovative con un focus sulle filiere della mobilità sostenibile e delle smart cities. “La novità che caratterizza questa edizione sarà l'accelerazione sulla fase di sperimentazione industriale” - dichiara Mattia Voltaggio, Head of Joule, la scuola di Eni per ... (Liberoquotidiano.it)

