Villa Literno, sequestrato allevamento lager con 32 cani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiErano tenuti in pessime condizioni igieniche e sanitarie, in mezzo alle loro stesse feci e in gabbie di legno e lamiera sovraffollate, sporche e pericolose, i 32 cani, tra cui barboncini, maltesi, maltipoo, ovvero razze molto richieste sul mercato, tenuti in un allevamento clandestino scoperto e sequestrato dai carabinieri a Villa Literno, nel Casertano. Il blitz è stato effettuato dai militari del Nucleo Forestale di Castel Volturno e del Nucleo Carabinieri Cites di Napoli, unitamente al personale del Servizio Veterinario dell'Asl di Caserta. L'allevamento era stato realizzato da due coniugi romeni laddove sorgeva una struttura zootecnica dismessa.

