Valentina Palmisano | Rapporto diretto con territorio fondamentale in Europa

L'Europarlamentare pugliese del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, ieri (mercoledì 16 ottobre 2024) a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo dove si svolgono le riunioni delle varie commissioni, ha accolto una delegazione di iscritti e simpatizzanti del M5S della provincia di

Valentina Palmisano (M5s) : "Fitto commissario Ue? Non lo voto. È inadeguato" - Bruxelles. "Guardi, glielo anticipo: il mio voto su Raffaele Fitto sarà negativo". Dei 720 eurodeputati, quelli c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Valentina Palmisano coordinatrice gruppo The Left in commissione Sviluppo regionale - L’europarlamentare ostunese del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano è stata nominata coordinatrice del gruppo The Left della commissione Sviluppo regionale del parlamento europeo. “Ringrazio i colleghi del gruppo per questa importante responsabilità. La Commissione Regi - spiega... (Brindisireport.it)