Usa: media Usa, Sinwar ucciso a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington (Usa), 17 ott. (LaPresse) – L’Idf avrebbe ucciso il leader di Hamas Yahya Sinwar durante un’operazione militare a Gaza. Lo riferiscono Politico e la Cnn citando fonti ufficiali israeliane. Lapresse.it - Usa: media Usa, Sinwar ucciso a Gaza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington (Usa), 17 ott. (LaPresse) – L’Idf avrebbeil leader di Hamas Yahyadurante un’operazione militare a. Lo riferiscono Politico e la Cnn citando fonti ufficiali israeliane.

