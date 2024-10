Tragedia nei boschi del Genovese: trovato il corpo di un anziano scomparso durante una battuta di funghi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità di Borzonasca è stata profondamente scossa dalla tragica scoperta del corpo di Mario Zito, un uomo di 75 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri mentre si trovava in cerca di funghi con un amico. Dopo ore di ricerche e preoccupazione da parte dei familiari e delle autorità, il suo corpo è stato localizzato in un dirupo, un evento che evidenzia i rischi insiti nelle escursioni in montagna, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. La scomparsa di Mario Zito Mario Zito, noto ai residenti di Borzonasca, aveva deciso di trascorrere una giornata all’aperto per raccogliere funghi, un’attività comune e apprezzata nella zona. Era uscito con un amico, ma dopo qualche tempo i due si sono separati, con l’intenzione di ritrovarsi a casa. Tuttavia, il ritorno di Zito non è avvenuto, facendo scattare una serie di allerta tra i suoi cari. Gaeta.it - Tragedia nei boschi del Genovese: trovato il corpo di un anziano scomparso durante una battuta di funghi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità di Borzonasca è stata profondamente scossa dalla tragica scoperta deldi Mario Zito, un uomo di 75 anni,nel pomeriggio di ieri mentre si trovava in cerca dicon un amico. Dopo ore di ricerche e preoccupazione da parte dei familiari e delle autorità, il suoè stato localizzato in un dirupo, un evento che evidenzia i rischi insiti nelle escursioni in montagna, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. La scomparsa di Mario Zito Mario Zito, noto ai residenti di Borzonasca, aveva deciso di trascorrere una giornata all’aperto per raccogliere, un’attività comune e apprezzata nella zona. Era uscito con un amico, ma dopo qualche tempo i due si sono separati, con l’intenzione di ritrovarsi a casa. Tuttavia, il ritorno di Zito non è avvenuto, facendo scattare una serie di allerta tra i suoi cari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Morto per salvare il suo cane”. Scomparso nel bosco - il corpo di Lucio trovato dai carabinieri - Se n’è andato nella sua Valpiana, con i suoi cani, tra i pioppi dove coltivava tartufo bianco”. L'articolo “Morto per salvare il suo cane”. Esce di casa in cerca di tartufi e lo ritrovano morto dentro un tombino. Secondo le indagini, il bracco Lara sarebbe caduto in un tombino di cemento aperto, utilizzato per il deflusso dell’acqua piovana lungo il bordo della strada. (Caffeinamagazine.it)

Francesco Capuzzo scomparso da settimane : ritrovato il corpo - Secondo le informazioni raccolte, Capuzzo conosceva la zona per via di alcune precedenti escursioni, anche se non risultano legami particolari con i residenti del posto. Nonostante ciò, non è ancora chiaro se il decesso sia avvenuto durante un tentativo di sopravvivenza nella natura o per altre ragioni. (Thesocialpost.it)

Ragazzo di 17 anni scomparso ad agosto trovato morto in un cantiere a Sarzana : “Corpo lì da giorni” - Il ragazzo era scomparso ad agosto. Dai primi rilievi sul posto, l'ipotesi è che il corpo senza vita del 17enne fosse lì da diverso tempo. Il cadavere infatti era in avanzato stato di decomposizione. (Fanpage.it)