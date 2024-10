Tra Sassuolo e Brescia equilibrio perfetto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non si incrociano da quasi cinque anni, Sassuolo e Brescia (ultimo precedente marzo 2020, l’Italia e il pallone stavano chiudendo per Covid) che l’ultima volta che si sono trovati di fronte giocavano in A, e dietro a questo undicesimo confronto tra le due squadre che non si ritrovavano da un po’, c’è una serie tutt’altro che banale. In primis perché per trovare una sconfitta dei neroverdi contro le ‘rondinelle’ occorre andare indietro di quasi 15 anni (stagione 2009/10, i lombardi vinsero entrambe le gare) e poi perché la ‘serie’, fin qua, è in perfetta parità. Tre vittorie per il Sassuolo (due in A, una in B, aprile 2012), altrettante per il Brescia (nel finale della stagione 2008/09, la prima in B del Sassuolo e le due, già citate, la stagione successiva) e quattro pareggio raccontano un equilibrio, quando si mettono a confronto le squadre che vanno ad affrontarsi. Ilrestodelcarlino.it - Tra Sassuolo e Brescia equilibrio perfetto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non si incrociano da quasi cinque anni,(ultimo precedente marzo 2020, l’Italia e il pallone stavano chiudendo per Covid) che l’ultima volta che si sono trovati di fronte giocavano in A, e dietro a questo undicesimo confronto tra le due squadre che non si ritrovavano da un po’, c’è una serie tutt’altro che banale. In primis perché per trovare una sconfitta dei neroverdi contro le ‘rondinelle’ occorre andare indietro di quasi 15 anni (stagione 2009/10, i lombardi vinsero entrambe le gare) e poi perché la ‘serie’, fin qua, è in perfetta parità. Tre vittorie per il(due in A, una in B, aprile 2012), altrettante per il(nel finale della stagione 2008/09, la prima in B dele le due, già citate, la stagione successiva) e quattro pareggio raccontano un, quando si mettono a confronto le squadre che vanno ad affrontarsi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Serie B. Marchetti per Sudtirol-Pisa - Brescia-Sassuolo a Prontera - Ghersini designato per Salernitana-Spezia ROMA - Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere sabato, per la nona giornata del campionato di serie B, la sfida fra il Sudtirol e la capolista Pisa. In trasferta anche le due prime inseguitrici: il Sassuolo fa visita al Brescia (fischietto a Pr . (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Serie B. Marchetti per Sudtirol-Pisa - Brescia-Sassuolo a Prontera - In trasferta anche le due prime inseguitrici: il Sassuolo fa visita al Brescia (fischietto a Pr . Ghersini designato per Salernitana-Spezia ROMA - Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere sabato, per la nona giornata del campionato di serie B, la sfida fra il Sudtirol e la capolista Pisa. (Ilgiornaleditalia.it)

Brescia-Sassuolo in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Brescia-Sassuolo in tv Radiocronaca Brescia-Sassuolo Pronostico Brescia-Sassuolo Dove vedere Brescia-Sassuolo in tv È possibile vedere Brescia-Sassuolo in diretta su DAZN, servizio di streaming video in abbonamento che permette di guardare tutte le partite del campionato cadetto. . Ogni link è interno al post e vi porterà direttamente all’argomento che vi interessa. (Ascoltitv.it)